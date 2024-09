Mbappé, Vinicius Jr... Le Real Madrid tient son nouveau chouchou

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a son premier gros rendez-vous de la saison ce mardi soir. Le club madrilène lance sa campagne de Ligue des champions contre Stuttgart. Si Kylian Mbappé et Vinicius Jr seront attendus, Carlo Ancelotti va sans doute également compter sur Rodrygo. L’attaquant de 23 ans est très apprécié par le technicien italien et par la direction merengue.

Rodrygo, nouveau chouchou du Real Madrid ?

Alors que Jude Bellingham est pressenti pour débuter le match, Rodrygo pourrait aussi avoir une carte à jouer. Comme le rapporte AS, l’international brésilien est très apprécié par Carlo Ancelotti et par la direction merengue. Il serait même considéré comme le nouveau chouchou du club malgré la place importante qu’occupent Kylian Mbappé et Vinicius Jr.

Ancelotti compte sur lui dans les moments essentiels

Le média espagnol a d’ailleurs indiqué que Carlo Ancelotti entendait miser sur Rodrygo lors des matchs essentiels. Première victime du transfert libre de Kylian Mbappé, l’attaquant de 23 ans n’apprécie pas vraiment d’être celui qu’on écarte. Il pourrait ainsi montrer qu’il est très important pour le Real Madrid dès ce mardi soir contre Stuttgart.