Real Madrid : Mbappé a mis une star de côté

Le Real Madrid a enfin réussi à faire venir Kylian Mbappé. Après plusieurs tentatives, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France est arrivé libre après la fin de son contrat avec le PSG. Il a forcément pris une place de titulaire et a mis Rodrygo sur le banc. Pour Carlo Ancelotti, Rodrygo n’est plus un premier choix.

Au Real Madrid, l’entraîneur a la lourde tâche de gérer les égo des joueurs, parfois très forts. Mais ça, Carlo Ancelotti sait le faire. Le technicien italien agit comme un protecteur avec ses joueurs mais n’hésite pas à user de franchise. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, certains joueurs doivent désormais trouver leur place.

Rodrygo malheureux depuis l’arrivée de Mbappé ?

En août dernier, alors que la presse espagnole s’agitait autour du trio Bellingham-Vinicius-Mbappé, l’équipe de comnunication de Rodrygo avait publié le message suivant sur le canal WhatsApp du joueur : « La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vinicius, mais à cet acronyme, ils vont devoir ajouter le R de Rodrygo. Nous avons le quatuor offensif et le reste de l'équipe. Chacun a son importance dans les matchs et prouvera sa valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participerons. » Un message vite supprimé mais qui témoigne du mal-être de Rodrygo depuis l’arrivée de Mbappé.

«C’est une vertu qu’il soit un joker»

Ces derniers jours, Carlo Ancelotti a évoqué la place de Rodrygo dans l’effectif madrilène : « Il n'a pas été valorisé lors de l'élection du Ballon d'Or. Il méritait sans aucun doute d’avoir la trentaine. Je comprends que tu sois contrarié. Quelqu'un a oublié ce qu'il a fait en Ligue des champions, marquer contre City et être important. C’est une vertu qu’il soit un joker, qu’il puisse jouer à de nombreux postes et toujours bien. » Le quotidien espagnol AS n’hésite pas à dire que Rodrygo est effectivement le quatrième choix en attaque mais qu’il sera un élément essentiel dans les grands matchs…