Mercato - PSG : Neymar, Verratti… Luis Enrique fait des victimes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un an, à l’été 2023, suite à l’arrivée de Luis Enrique, le PSG décidait de se séparer de certains de ses plus grands noms. Neymar avait ainsi été vendu en Arabie Saoudite tandis que Marco Verratti a lui été cédé au Qatar. Ce sont alors 140M€ qui ont été récupérés avec ces deux joueurs qui ne répondaient pas à ce que demandait le nouvel entraîneur du PSG.

Arrivés respectivement en 2012 et 2017 au PSG, Marco Verratti et Neymar seront restés jusqu’en 2023 au sein du club de la capitale. Stars à Paris, l’Italien et le Brésilien n’étaient clairement plus en odeur de sainteté et ont donc été invités à faire leurs valises. C’est ainsi que Verratti a été vendu pour 50M€ à Al Arabi, quand Neymar a lui rejoint Al-Hilal pour 90M€. Deux départs qui coïncident d’ailleurs avec l’arrivée de Luis Enrique au PSG.

Transferts : Un attaquant à 55M€ proposé au PSG ? https://t.co/G8bnLeOtkU pic.twitter.com/b5g345LeKv — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Luis Enrique intransigeant au PSG

Ce ne serait d’ailleurs pas un hasard si Neymar et Marco Verratti ont quitté le PSG au même moment que l’arrivée de Luis Enrique. Comme l’explique Le Parisien, à son arrivée à Paris, l’Espagnol a immédiatement mis en place sa méthode, se montrant notamment exigeant à l’entraînement. Exigeant sur le niveau d’intensité mis sur le terrain, Luis Enrique l’était tout autant sur la bonne attitude à avoir en dehors.

Neymar et Verratti pas à la hauteur

Le fait est que comme l’annonce le quotidien régional, Neymar et Marco Verratti n’étaient pas les plus exemplaires à propos de ces demandes de Luis Enrique. Une différence de point de vue entre l’entraîneur du PSG et les deux stars qui aura donc coûté leur place au sein du club de la capitale puisque Neymar et Verratti ont donc été poussés vers la sortie.