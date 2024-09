Mercato - PSG : Luis Enrique l’éjecte… à cause de son poids

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière à Lorient, Ayman Kari est revenu cet été au PSG, où on comptait beaucoup sur le milieu de terrain. Le fait est que le joueur de 19 ans n’a toujours pas été utilisé par Luis Enrique, qui ne l’aurait finalement plus dans ses petits papiers. La raison ? Le poids de Kari.

De retour au PSG après son prêt à Lorient, Ayman Kari avait une chance d’avoir une place dans l’effectif de Luis Enrique pour cette saison. A 19 ans, celui qui était notamment comparé à Warren Zaïre-Emery par Luis Campos devait toutefois convaincre l’entraîneur du PSG durant la préparation. Ça n’a pas été le cas puisqu’aucun signe de Kari depuis le début de la saison avec le club de la capitale.

Kari victime de sa nonchalance

Comment expliquer un tel retournement de situation avec Ayman Kari au PSG ? Le Parisien fait savoir que Luis Enrique accorde une grande importance au visage montré à l’entraînement et aux bonnes habitudes en dehors des terrains. Le fait que celui qui était prêté à Lorient était revenu en surpoids et n’aurait pas la suite pas fait preuve d’une grande motivation. Il n’en fallait pas plus à l’entraîneur du PSG pour lâcher finalement Kari.

Il était courtisé cet été

A 19 ans, Ayman Kari est aujourd’hui toujours au PSG alors qu’il était pourtant question d’un possible départ cet été. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le Parisien était courtisé lors du mercato. Le PAOK Salonique, Sunderland, l’AS Rome, Bâle, Antwerp ou encore Westerlo ont pensé ces dernières semaines à Kari.