EXCLU - Mercato : Négociation en cours pour le départ d’un joueur du PSG !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations exclusives, le PSG a reçu une proposition de la part du club grec pour l’une de ses pépites du centre de formation. Les dirigeants parisiens ont donné leur accord pour cette opération.

La grande majorité des marchés des transferts est fermée un peu partout en Europe. Il reste toutefois quelques petites portes de sortie possible, comme en Grèce, où la clôture du mercato se fera le samedi 14 septembre au soir, deux jours avant le Portugal (16 septembre), dernier championnat à autoriser des recrutements estivaux. Et du côté de la Grèce, le PAOK Salonique tente un coup en Ligue 1. Selon nos informations, les Grecs négocient avec le… PSG !

PSG : Un transfert surprise à 13M€ annoncé par la presse brésilienne https://t.co/HrqehQcA2G pic.twitter.com/kM9RvN7pIf — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

Offensive sur Kari

Le PAOK Salonique chasse du côté du PSG pour tenter d’enrôler le jeune milieu de terrain Ayman Kari. A 19 ans, le titi parisien a reçu beaucoup de sollicitations cet été. Comme révélé par le10sport.com, Sunderland a notamment tenté sa chance, tout comme l’AS Rome et le FC Bâle. Plus récemment, la Belgique a également lancé une offensive. En plus d’Antwerp, Westerloo a dégainé une belle offre, refusée par le joueur.

Kari pas très chaud ?

Fortement intéressé par Ayman Kari, le PAOK Salonique jette toutes ses forces dans la bataille. Mais le milieu de terrain ne semblait pas chaud, au premier abord, pour aller en Grèce. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il n’entre pas vraiment dans les plans de Luis Enrique, qui souhaite le voir partir. S’il refuse cette dernière offre de la Grèce, Ayman Kari pourrait opter pour une saison blanche et une signature libre dans quelques mois…