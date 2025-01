Transferts - PSG : Le coup de tonnerre à 95M€ !

Thomas Bourseau

Khvicha Kvaratskhelia devrait être l'unique recrue du PSG pour ce mercato hivernal. Toutefois, cela ne voudrait pas dire que le comité directeur parisien n'avancerait pas quelques pions dans certains dossiers en marge de la prochaine session des transferts. Ce serait notamment le cas de Jhon Duran pour qui une prise de renseignements aurait été effectuée. Toutefois, alors qu'Aston Vills s'y refusait jusqu'ici, sa vente dans la dernière ligne droite du mercato ne serait plus du tout à écarter...

Le mercato hivernal du PSG, du moins dans le sens des arrivées, serait officieusement terminé. C'est en effet le message qui circulerait en coulisses depuis la fin de l'année civile selon Le Parisien. Les dirigeants du champion de France ont certes bouclé l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia le 17 janvier dernier, mais ce fut un dossier prévu pour l'été 2024 et non cet hiver. La réticence d'Antonio Conte de céder son attaquant latéral de 23 ans n'avait que retarder l'échéance au vu des velléités de départ de l'international géorgien.

Kvaratskhelia déjà en désaccord ? Le PSG doit gérer une première crise ! 😮

Le PSG préparerait une offensive pour Jhon Duran l'été prochain ?

Le Parisien affirme qu'à moins d'une grosse blessure surprise d'ici lundi soir prochain, deadline du mercato hivernal, le PSG ne se positionnerait sur aucun joueur du marché. L'objectif serait uniquement de dégraisser l'effectif avec les départs de Milan Skriniar et de Marco Asensio et de préparer la session estivale des transferts avec l'éventuel recrutement d'un défenseur central droit pour suppléer Marquinhos et d'un attaquant de pointe.

Luis Enrique accepterait de changer son fusil d'épaule sur la question du buteur après avoir recalé Viktor Gyökeres ainsi que Victor Osimhen, et apprécierait tout particulièrement, au même titre que son conseiller football Luis Campos, le profil de Jhon Duran (21 ans).

Aston Villa finalement prêt à céder Duran cet hiver pour 95M€ ?

Le Super Sub d'Ollie Watkins à Aston Villa plaît à Unai Emery qui l'utilise à bon escient, mais pas comme titulaire indiscutable. D'après David Ornstein, journaliste de The Athletic, Aston Villa sentirait qu'il faudrait finalement revenir sur la position initiale qui était de conserver Jhon Duran coûte que coûte après sa prolongation de contrat signée en octobre 2024 jusqu'en 2030.

En effet, un des deux attaquants pourrait partir. Concernant Duran, une offre avoisinant les 95M€ d'ici la fermeture du mercato hivernal serait susceptible de convaincre les dirigeants du club de Birmingham. Si une telle éventualité se déroulait, les plans du Paris Saint-Germain pour Jhon Duran l'été prochain tomberaient tout simplement à l'eau.