5M€ : Transfert surprise à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif depuis l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM continue de dégraisser son effectif. Après Elye Wahi, qui a rejoint l'Eintracht Francfort pour 26M€, hors bonus, c'est Pau Lopez qui va quitter le club phocéen. Alors que son prêt avait été cassé à Gérone afin qu'il rejoigne le RC Lens, le portier espagnol va finalement s'engager avec le club mexicain du Deportivo Toluca pour environ 5M€.

Depuis le 1er janvier et l'ouverture du mercato, l'OM ne chôme pas. La priorité était de se séparer de plusieurs joueurs en difficulté, et pour le moment, c'est très bien parti. En effet, Elye Wahi a rejoint l'Eintracht Francfort pour environ 26M€, hors bonus, tandis que Lilian Brassier aurait également des pistes à l'étranger.

L'OM dans le viseur d'un jeune talent anglais ? Un nom fait parler, mais l'affaire ne serait pas encore conclue... 👀

➡️ https://t.co/jVRgFkgJOE pic.twitter.com/DjtwNDuBAd — le10sport (@le10sport) January 28, 2025

Pau Lopez, le transfert inattendu

Mais le prochain départ était beaucoup moins attendu. Et pour cause, selon les informations de Fernando Esquivel et César Luis Merlo, respectivement journalistes mexicain et argentin, Pau Lopez va rejoindre le Deportivo Toluca au Mexique dans le cadre d'un transfert définitif estimé à environ 5M€.

L'OM récupère 5M€

Une belle affaire pour l'OM qui se retrouvait dans une impasse dans ce dossier. Et pour cause, le prêt de Pau Lopez à Gérone avait été cassé il y a quelques jours dans la perspective d'un nouveau prêt au RC Lens qui cherchait le successeur de Brice Samba. En vain, puisque la transaction avait capoté. Mais finalement, l'OM s'en sort très bien en récupérant quasiment 5M€ sur ce transfert.