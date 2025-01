Mercato : Coup de théâtre, Neymar va revenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neymar a officiellement résilié son contrat avec Al-Hilal, mettant un terme à son passage en Arabie Saoudite marqué par des blessures. Désormais libre, l'ancien attaquant du PSG se prépare à retrouver Santos, son club formateur. À 33 ans, Neymar espère relancer sa carrière au Brésil avec en ligne de mire le Mondial 2026 avec la Seleção.

L’aventure saoudienne de Neymar prend déjà fin. Parti du Paris Saint-Germain à l’été 2024 pour prendre la direction d’Al-Hilal dans le cadre d’un transfert estimé à 90M€, l’attaquant brésilien a officiellement résilié son bail, mettant fin à une année et demie de galère. Une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche survenue en octobre 2024 l’avait éloigné des terrains pendant un an, avant de rechuter peu après son retour, incitant Al-Hilal à mettre un terme à son passage. Au total, Neymar n’aura joué que 7 matches.

Al-Hilal et Neymar, c’est la fin

« Al Hilal et Neymar Jr se sont mis d'accord pour résilier le contrat du joueur d’un commun accord. Merci et bonne chance », a sobrement posté la formation saoudienne sur ses réseaux sociaux. L’ancienne star du PSG aurait consenti un gros effort financier pour être libéré de son bail et pouvoir s’engager avec le club de son choix.

Signature imminente à Santos

Et sa prochaine destination semble inéluctable d’après le journaliste Fabrizio Romano, affirmant que Neymar va faire son retour à Santos, son club formateur. Sa visite médicale serait d’ores et déjà prévue avant sa signature grandement attendue au Brésil. « Oui, nous sommes intéressés par la signature de Neymar en janvier, mais le joueur doit d’abord finir de discuter de la question de son départ de son club », déclarait récemment l’un des dirigeants du club. Neymar fêtera ses 33 ans le 5 février prochain et conserve l’ambition de disputer le Mondial en 2026, en Amérique du Nord.