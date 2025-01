Griezmann : Les raisons d’un transfert XXL qui capote !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2019, Antoine Griezmann faisait le choix de signer au FC Barcelone en provenance de l’Atlético de Madrid. Un transfert qui aurait pu intervenir un an plus tôt, mais l’international français avait finalement fait le choix de rester chez les Colchoneros. Il l’avait d’ailleurs annoncé à travers un documentaire, La Décision. Mais pourquoi Griezmann avait-il alors recalé le Barça ? On en sait un peu plus…

Si Antoine Griezmann peut avoir un regret dans sa carrière, c’est peut-être bien son échec au FC Barcelone. En 2019, le champion du monde signait chez les Blaugrana, où il n’aura jamais réellement réussi à trouver sa place, finissant alors par retourner à l’Atlético de Madrid en 2021. Mais cela aurait-il pu se passer différemment si Griezmann avait signé au Barça en 2018 ? Un an avant son arrivée effective en Catalogne, le Français était déjà proche d’y poser ses valises, avant de finalement refuser et de l’annoncer lors d’un documentaire qui avait fait grand bruit : La Decision.

« En 2018, on me communique qu’il ne faut pas parler avec Antoine »

Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Eric Abidal connait bien ce dossier Antoine Griezmann. Il a alors pu savoir ce qui s’était passé, notamment de la bouche de l’international français. Dans un entretien accordé à Carré, l’ancien défenseur français raconte : « 2018, je ne la connais pas l’histoire. En 2018, quand il ne vient pas, moi je ne sais pas. Je ne suis pas là. A ce moment là, je ne sais. Je sais une fois qu’Antoine me raconte. C’est aussi simple que ça. (…) Je me rappelle, en 2018, quand je rentre au club, j’arrive fin juin, on me communique qu’il ne faut pas parler avec Antoine parce que le deal est déjà avancé. Pas de problème, je ne parle pas avec Antoine. Il prend la décision, il ne vient pas, le documentaire ».

« J’avais l’impression de passer pour un joueur lambda »

« L’année d’après, je parle avec Antoine. Et Antoine il m’explique et il me dit : « Voilà, j’ai eu des intérêts l’année dernière, mais j’avais l’impression de passer pour un joueur lambda ». En gros, on va te faire, on te met de côté et quand viendra le moment, on te recontacte et on te signe. Mais en fait, entre guillemets, c’est une star le mec. Il faut en prendre soin. Il faut un suivi avec les agents. Il s’avère qu’il n’y avait pas de suivi. C’est là que tu te dis que le joueur ne s’est peut-être pas senti considéré donc je suis bien à l’Atlético de Madrid, je reste à l’Atlético de Madrid. Compréhensible », fait ensuite savoir Eric Abidal à propos d’Antoine Griezmann.