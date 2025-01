OM : Deux mauvaises nouvelles pour le mercato !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato hivernal, l’OM cherche à tout prix à offrir un nouveau joueur en attaque à Roberto De Zerbi afin de compenser le départ d’Elye Wahi à Francfort. Ces derniers jours, Pablo Longoria pensait notamment à Santiago Gimenez ou bien à Amine Gouiri. Mais, malheureusement pour les supporters marseillais, ces deux joueurs ne devraient pas poser leurs valises dans le sud de la France.

L’été dernier, l’OM a mis le paquet pour se renforcer lors du mercato. Pablo Longoria s’est démené pour offrir un effectif compétitif à Roberto De Zerbi, mais certains transferts n’ont pas donné satisfaction. C’est notamment le cas d’Elye Wahi, qui avait été recruté au RC Lens pour 25M€ plus 5M€ de bonus et qui a déjà fait ses valises direction Francfort, seulement six mois après son arrivée. Les dirigeants marseillais sont donc à la recherche d’un nouveau buteur et cela ne s’annonce pas simple.

Gimenez ne viendra pas à l’OM…

Dernièrement, Pablo Longoria a notamment pensé à un joueur d’Eredivise pour succéder à Elye Wahi. Le président marseillais se voyait bien ramener Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam) dans le sud de la France, mais cela ne devrait pas arriver finalement, d’après les informations de Foot Mercato. La cote du joueur a explosé dernièrement et il serait donc inatteignable pour les finances de l’OM. De plus, l’AC Milan serait également sur le dossier et en meilleure position.

…tout comme Gouiri

L’OM devrait donc abandonner la piste menant à Santiago Gimenez, tout comme celle menant à Amine Gouiri. Toujours selon FM, ce dossier aurait peu de chance d’aboutir, bien que le joueur serait plutôt partant pour revenir dans le sud de la France après son aventure à l’OGC Nice. Le club phocéen va donc devoir se mettre en chasse pour trouver un nouveau profil et le temps presse. Le mercato hivernal ferme ses portes le 3 février et Roberto De Zerbi a prévenu, il ne compte pas finir la saison avec seulement Neal Maupay et le jeune Robinio Vaz en pointe.