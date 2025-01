L’OM trahi sur le mercato ?

Axel Cornic

Ça devrait bouger à l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato, avec plusieurs pistes chaudes qui semblent mener vers la Serie A. L’une d’entre elles mènerait à Nicola Zalewski, piston gauche de l’AS Roma dont le contrat se termine dans seulement quelques mois et dont la prolongation serait d’ores et déjà exclue.

Luiz Felipe a été la première recrue de l’OM au cours de ce mercato hivernal... mais il pourrait bien ne pas être la seule ! Car Mehdi Benatia et Pablo Longoria semblent vouloir offrir plusieurs renforts à Roberto De Zerbi pour la deuxième partie de saison, avec un regard résolument tourné vers l’Italie.

L’OM vise Zalewski

La Serie A pourrait permettre à l’OM de boucler un coup assez intéressant avec Nicola Zalewski, dont le départ est annoncé à l’AS Roma depuis que sa prolongation est tombée à l’eau. « L'OM aime bien Zalewski, le joueur de la Roma » a révélé Florent Germain, correspondant à Marseille de RMC Sport. « On pourrait se dire qu'au poste de piston gauche, il y a du monde avec Quentin Merlin ou Ulisses Garcia. Je suis persuadé que De Zerbi va aujourd'hui remettre un coup de pression pour ce type de joueur ».

Qui penserait à l’Inter !

Ces derniers jours, cette piste semble s’être sérieusement confirmée, avec l’international polonais qui pourrait bien arriver d’ici la fin du mercato. Mais l’OM n’est pas à l’abri d’une énorme surprise ! D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Zalewski et son entourage songeraient à rester à l’AS Roma cet hiver, afin d’attendre la fin du contrat et ainsi rejoindre libre l’Inter. Et ce, même si des négociations avec le club marseillais semblent être actuellement en cours.