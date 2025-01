La presse italienne annonce le prochain transfert de l’OM !

Pierrick Levallet

Les derniers jours du mercato devraient être assez agités pour l’OM. Le club phocéen cherche toujours à renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Un nouveau milieu de terrain est notamment attendu. Et dans cette optique, les dirigeants olympiens auraient jeté leur dévolu sur un certain Nicola Zalewski (23 ans / AS Roma).

L’OM devrait vivre une fin de mercato plutôt animée. Le club phocéen est toujours à la recherche de nouveaux renforts dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria et Medhi Benatia voudraient notamment offrir un nouveau milieu de terrain au technicien italien cet hiver. Et dans cette optique, les dirigeants olympiens auraient activé une piste en Serie A.

De Zerbi en mode action ! L'OM s'active pour dénicher un talent de Serie A. Restez connectés pour l'info ! 🥅

➡️ https://t.co/GrbdvP9SAl pic.twitter.com/uZaU91Ydez — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 26, 2025

L'OM cible Nicola Zalewski

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’OM aurait la ferme intention de mettre la main sur Nicola Zalewski. Du haut de ses 23 ans, le joueur de l’AS Roma plairait au pensionnaire de la Ligue 1. Le profil de l’international polonais aurait tapé dans l’oeil de la direction phocéenne, qui souhaiterait le voir évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Fagioli également dans le viseur de Longoria ?

Nicola Zalewski n’est cependant pas la seule piste envisagée par l’OM pour renforcer son milieu de terrain. Le 2e de Ligue 1 aurait également des vues sur Nicolo Fagioli. Le joueur de 23 ans n’est pas vraiment dans les petits papiers de Thiago Motta à la Juventus. Pablo Longoria et Medhi Benatia verraient ainsi son arrivée d’un plutôt bon œil. À suivre...