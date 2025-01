Mercato : Un buteur signe à l’OM, son pote est «dégoûté»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Neal Maupay n’a pas fait que des heureux l’été dernier quand il a décidé de quitter Everton pour s’engager avec l’OM. Son ami Alexy Bosetti a été particulièrement déçu de le voir rejoindre Marseille, alors qu’il aurait pu retourner à l’OGC Nice, où ils ont tous les deux été formés.

Prêté avec option d’achat par Everton l’été dernier, Neal Maupay avait connu sa première titularisation avec l’OM le 14 septembre face à son club formateur, l’OGC Nice (2-0). L’attaquant âgé de 28 ans avait même inscrit le premier but de cette rencontre. Ce dimanche soir, il va de nouveau retrouver son ancien club, en clôture de la 19e journée de Ligue 1.

« Je suis déçu parce que j’aurais aimé qu’il vienne à Nice »

En marge de cette rencontre, son ami Alexy Bosetti était l’invité de l’émission Stephen Brunch sur RMC. L’occasion pour lui d’évoquer le choix de Neal Maupay de rejoindre l’OM, alors qu’à ce moment-là un retour à l’OGC Nice était également évoqué. « Je l’adore. Je suis déçu parce que j’aurais aimé qu’il vienne à Nice. Je sais qu’il était prêt à faire des efforts, notamment sur le salaire, sur beaucoup de choses pour venir à Nice. C’est plutôt sur ça que je suis déçu. Pas vis-à-vis de lui, mais aussi un peu par rapport au club. J’aurais aimé qu’on prenne Neal plutôt que d’autres joueurs en prêt », a-t-il déclaré.

« C'est ça qui me fait le plus chier »

Même s’ils sont proches, difficile pour Alexy Bosetti de se réjouir de voir Neal Maupay à l’OM, bien qu’il puisse comprendre son choix : « Je suis content pour lui ? Je suis dégoûté qu'il ait signé là-bas (rire). Je vais le siffler s’il marque ? Non, mais il va pas marquer, il a déjà marqué à l’aller. Moi, je suis quelqu’un d’à part dans le football, mais je peux comprendre que lui ait eu l’opportunité de signer à Marseille et d’y aller. Il habite pas loin de Marseille, sa famille est pas loin de Marseille… Je suis plus dégoûté qu’il n’ait pas signé à Nice et qu’il soit allé là-bas, c'est ça qui me fait le plus chier. »