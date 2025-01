Mercato : Deux transferts XXL grâce à l'argent du PSG ?

Axel Cornic

Directeur sportif du Napoli, Giovanni Manna s’est exprimé au sujet du transfert de Khvicha Kvaratskhelia, estimé à près de 70M€ hors bonus. L’international géorgien, qui était l’une des grandes stars de l’équipe napolitaine, a rejoint le Paris Saint-Germain cet hiver et a d'ailleurs fait ses débuts au Parc des Princes ce samedi, lors de la rencontre de Ligue 1 face au Stade de Reims (1-1).

C’est le gros transfert de l’hiver, pour le moment. Star de la Serie A, Khvicha Kvaratskhelia a quitté le Napoli pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au PSG, où il pourrait bien devenir le successeur d’un Kylian Mbappé parti l’été dernier. Et les supporters parisiens ont déjà pu le voir à l’œuvre, puisque le Géorgien a fait ses grands débuts en Ligue 1 ce samedi, avec d’ailleurs une passe décisive face au Stade de Reims.

« Kvaratskhelia, un transfert dû à la volonté du joueur »

Pendant ce temps-là, son ancien club du Napoli tente de l’oublier, avec Giovanni Manna qui a une nouvelle fois été interrogé sur son départ vers le PSG. « Kvara doit être remplacé, un transfert dû à la volonté du joueur. Nous ne reculons pas » a expliqué le directeur sportif napolitain au micro de Sky Sport Italia, avant d’évoquer la succession de Kvaratskhelia. « Adeyemi et Garnacho sont deux noms qui nous intéressent, qui nous plaisent. Ce ne sont pas les seuls, nous essaierons d’évaluer les opportunités ».

« Si nous voulons arriver et aspirer à concourir en Italie et en Europe, l'équipe doit être améliorée »

« Nous ne paierons certainement pas des prix hors marché. Nous avons aussi d'autres idées, voyons ce qui se passe dans les prochains jours » a poursuivi Manna, qui a vu pas moins de 70M€ arriver en provenance du PSG pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. « Nous sommes fiers de ce que font les garçons. De la façon dont Conte et son équipe ont construit le groupe. Si nous voulons arriver et aspirer à concourir en Italie et en Europe, l'équipe doit être améliorée. Nous sommes calmes, coordonnés. Améliorer l'équipe n'est pas facile ».