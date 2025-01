Mercato : Incroyable, une star débarque à l’OM sans s’y attendre !

Arnaud De Kanel

Devenu paria du côté de l'Angleterre, Mason Greenwood n'avait pas d'autre choix que de quitter Manchester United cet été après avoir été prêté à Getafe. Et c'est à l'OM que l'attaquant anglais a décidé de signer, club dans lequel il a avoué n'avoir jamais pensé à jouer. En effet, Greenwood a revu ses plans de carrière puisqu'il se voyait faire toute sa carrière en Premier League.

Dauphin du PSG, l'OM peut compter sur un très grand Mason Greenwood depuis son arrivée. L'attaquant anglais porte le club phocéen et il a été récompensé par le trophée UNFP de meilleur joueur du mois de décembre. Greenwood est le meilleur buteur de Ligue 1, championnat dans lequel il ne se voyait pourtant pas débarquer.

«Je n’aurais jamais pensé jouer en Ligue 1»

Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Mason Greenwood a indiqué qu'il ne s'était jamais imaginé jouer à l'OM. « J’ai déjà imaginé jouer à l’OM ? Pour être honnête non. Je n’aurais jamais pensé jouer en Ligue 1. Je me voyais toute ma carrière en Angleterre. Quand j’ai eu l’opportunité de venir ici, je n’ai pas réfléchi longtemps », a déclaré l'attaquant anglais avant de revenir sur les arguments qui l'ont poussé à signer.

«C’est quelque chose qui m’a beaucoup intéressé»

« Quels ont été les arguments du club pour me convaincre ? Il n’y en avait pas beaucoup. D’abord la passion des supporters. Et quand les dirigeants m’ont parlé de ce qu’ils veulent faire ici, à savoir jouer la Ligue des Champions et se battre dans les années à venir pour le titre de champion, c’est quelque chose qui m’a beaucoup intéressé », a ajouté Mason Greenwood.