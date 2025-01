Mercato : Le PSG secoué par un nouveau départ à la Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, le PSG n'a rien pu faire pour empêcher le départ de Kylian Mbappé. Une lourde perte pour le club de la capitale qui s'apprête à vivre un pareil scénario... au sein de sa section féminine. En effet, entre le PSG et Marie-Antoinette Katoto, le divorce serait dès à présent acté, bien que rien ne soit encore officiel.

Aux côtés notamment de Sakina Karchaoui, Marie-Antoinette Katoto est l'une grandes stars de l'équipe féminine du PSG. Mais plus pour très longtemps visiblement. Cela fait maintenant plusieurs mois que l'incertitude plane au-dessus de l'avenir de l'internationale française. En fin de contrat au PSG, Katoto avait fait savoir en novembre dernier que sa décision était prise. Mais quelle est-elle ? Selon les informations du Parisien, elle aurait décidé de faire ses valises.

Divorce acté entre Katoto et le PSG !

A l'instar de Kylian Mbappé, Marie-Antoinette Katoto aurait décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison, au moment où son contrat avec le club de la capitale aurait expiré. Comme expliqué par le quotidien régional, MAK ne serait plus vraiment en adéquation avec la politique sportive à Paris. Le départ de Katoto serait donc d'ores et déjà acté, reste maintenant à savoir où elle posera ses valises après le PSG.

Katoto, du PSG à l'OL ?

Considérée comme l'une des meilleures au poste d'attaquant, Marie-Antoinette Katoto n'aura pas trop de mal à rebondir. Et voilà que la future ex-joueuse du PSG connaitrait déjà sa destination : l'OL. Déjà intéressé par le passé, le club lyonnais pourrait donc enfin mettre la main sur l'internationale française et former à cette occasion un trio offensif redoutable avec deux autres anciennes du PSG : Tabitha Chawinga et Kadidiatou Diani. Avec ce départ de Katoto, le club de la capitale va donc perdre gros, mais comme expliqué par des sources parisiennes, le PSG préparerait l'avenir « sereinement » avec des « joueuses qui aiment vraiment » le club.