Mercato - OM : Voilà enfin la prochaine recrue ?

Axel Cornic

La fin du mercato hivernal approche à grands pas et l’Olympique de Marseille pourrait boucler non pas un, mais bien plusieurs coups. Et un premier dossier pourrait se débloquer dans les prochaines heures avec Nicolo Fagioli, qui ne joue plus sous les ordres de Thiago Motta à la Juventus.

Le front italien est très chaud dans ces derniers jours de janvier ! A la recherche de renforts, l’OM semble travailler sur plusieurs pistes importantes du côté de la Serie A, terrain de chasse préféré de Pablo Longoria. Et l’une d’entre elles devrait bientôt se débloquer, avec le club phocéen qui pourrait bien relancer un ancien prodige de la Juventus lors de la deuxième partie de saison.

L’OM accélère sur le mercato

Il s’agit évidemment de Nicolo Fagioli, dont le nom fait de plus en plus parler en ce moment. « Ils ont besoin de qualité technique. Il y a un point important qui revient dans les discussions entre Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, c'est qu'il y a un déficit technique à l'OM qui est parfois criant sur certaines rencontres » a révélé Florent Germain, sur RMC Sport. « Techniquement il n'y a pas de répondant, je pense qu'il va vouloir hausser le niveau dès cet hiver en terme technique ».

Fagioli est OK

Et ça pourrait bien sourire à l’OM, puisque ce lundi des bonnes nouvelles arrivent d’Italie ! D’après les informations d’Orazio Accomando, journaliste pour DAZN, les Marseillais auraient bien intensifié les échanges avec la Juventus pour Nicolo Fagioli. Ce dernier aurait d'ailleurs ouvert la porte à un transfert, après avoir compris qu’il n’avait clairement pas sa place à Turin tant que Thiago Motta sera sur le banc. Il faudra toutefois se montrer convaincant, puisque les Bianconeri réclameraient entre 25 et 30M€ pour lâcher l’international azzurro.