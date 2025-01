Transferts - OM : Il annonce les prochaines recrues du mercato ?

Axel Cornic

Roberto De Zerbi semblait avoir réclamé plusieurs renforts après la première partie de saison, mais pour le moment, Luiz Felipe est la seule recrue arrivée à l’Olympique de Marseille. Et le temps presse, puisque le mercato hivernal va fermer ses portes dans seulement quelques jours, avec quelques pistes qui pourraient bien s’animer...

Tout n’a pas été parfait dans la grande révolution menée il y a quelques mois. Certaines recrues n’ont pas apporté satisfaction et on a notamment pu voir Elye Wahi, pourtant recruté pour une belle somme, être déjà poussé vers la sortie et signer du côté de Francfort. Un échec qui pousse l’OM à agir, surtout si l’objectif est de consolider la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG.

🚨 L’OM sur le point de frapper fort ! Le mercato s'emballe avec une cible surprise pour renforcer le milieu de terrain. Restez connectés ! https://t.co/Yw00VvKmK2 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 27, 2025

L’OM prêt à enflammer le mercato ?

Ainsi, un attaquant devrait sans aucun doute débarquer d’ici la fin du mercato hivernal, afin de remplacer Wahi et d’épauler Neal Maupay. Mais ce n’est pas tout, puisque les médias italiens ont récemment annoncé que l’OM aimerait boucler deux coups en Serie A ! Le premier concernerait Nicola Zalewski, en fin de contrat avec l’AS Roma, tandis que le second mènerait à un Nicolo Fagioli qui ne joue quasiment plus à la Juventus sous les ordres de Thiago Motta.

« Je ne serais pas étonné qu'il y ait une volonté de recruter 2 ou 3 joueurs »

Pour Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC Sport, il y aura sans aucun doute du mouvement à l’OM d'ici la fin du mercato ! « Il va y avoir 8 jours assez agités à différents postes » a-t-il expliqué dans l’After Foot de ce lundi. « Je ne serais pas étonné qu'il y ait une volonté de recruter 2 ou 3 joueurs ». A noter qu’il pourrait également y avoir un autre départ prématuré, avec Lilian Brassier qui déçoit fortement depuis son arrivée en provenance du Stade Brestois.