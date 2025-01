Mercato : L’OM relance un feuilleton à 18M€ !

Pierrick Levallet

Alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant la fermeture du mercato hivernal, l’OM aurait prévu d’offrir de nouveaux renforts à Roberto De Zerbi. Le club phocéen voudrait notamment mettre la main sur un nouveau milieu de terrain. Et dans cette optique, Pablo Longoria et Medhi Benatia viendraient tout juste de relancer le feuilleton Nicolo Fagioli.

La fermeture du mercato hivernal approche. L’OM va donc devoir s’activer pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Le club phocéen aurait ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Un nouvel attaquant serait attendu pour remplacer Elye Wahi, parti à l’Eintracht Francfort. Mais Pablo Longoria et Medhi Benatia voudraient également offrir un nouveau milieu de terrain au technicien italien.

De Zerbi en mode action ! L'OM s'active pour dénicher un talent de Serie A. Restez connectés pour l'info ! 🥅

L'OM a relancé le dossier Fagioli

Dans cette optique, les dirigeants de l’OM viendraient de relancer le feuilleton Nicolo Fagioli d’après les informations de Gianluca Di Marzio. Le joueur de la Juventus était sur les tablettes de la formation olympienne il y a quelques semaines, mais la piste s’était refroidie. L’OM aurait cependant renouvelé son intérêt pour le milieu de terrain de 23 ans, estimé à 18M€.

La Juventus a posé ses conditions

Le journaliste italien indique que le pensionnaire de la Ligue 1 voudrait recruter Nicolo Fagioli en prêt cet hiver. Il va néanmoins falloir se mettre d’accord avec la Juventus sur les modalités du deal. Les Bianconeri aimeraient inclure une obligation d’achat, afin de s’assurer son départ à l’issue de la saison. L’OM ne serait toutefois pas vraiment favorable à cette condition. À suivre...