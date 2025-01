Wahi - OM : Terrible annonce après son transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'opportunité était trop grande pour l'OM. Le club marseillais n'a pu refuser la proposition de l'Eintracht Francfort de racheter le contrat d'Elye Wahi pour 29M€, bonus compris. Une somme importante pour un joueur bien loin de son meilleur niveau. Présent en conférence de presse, l'attaquant a confirmé ses difficultés actuelles.

Elye Wahi n’est plus un joueur de l’OM. L’attaquant français de 22 ans s’est engagé jusqu’en 2030 avec l’Eintracht Francfort dans l’espoir de se relancer après deux saisons plus que moyennes au RC Lens puis à Marseille.

« La saison à Montpellier a été ma meilleure »

Présenté à la presse ce mardi, Wahi a reconnu qu’il était bien loin du niveau aperçu à Montpellier. « En fait, la saison à Montpellier a été ma meilleure. J’étais alors encore un très jeune joueur » a-t-il lâché.

Wahi se présente à la presse allemande

Pour se relancer, Elye Wahi compte s'appuyer sur sa vitesse et sa capacité à éliminer les défenseurs adverses. « Je suis un joueur rapide et j'aime aussi jouer en 1v1 et dribbler. Mon objectif est d'apprendre beaucoup ici, de marquer beaucoup de buts et je donnerai toujours tout pour le club » a-t-il déclaré en conférence de presse et dans des propos rapportés par le site officiel de l’Eintracht Francfort.