Mercato - OM : Feu vert pour le transfert d’un attaquant !

En quête d'un attaquant pour remplacer Elye Wahi, l'OM aurait coché le nom d'Evan Ferguson. Sous contrat avec Brighton, le jeune international irlandais a déjà évolué sous les ordres de Roberto de Zerbi, ce qui pourrait donner un avantage au club marseillais. Mais d'autres équipes de Premier League le courtisent. Les Seagulls ne ferment pas la porte à un départ.

Les pistes d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier. En quête d’un attaquant, l’OM accumule les dossiers, mais peinent à voir le bout du tunnel, alors que la fin du mercato hivernal approche dangereusement. Entraîneur de la formation, Roberto de Zerbi pourrait détenir la clé du problème.

L'OM sur un jeune joueur irlandais ?

Passé par Brighton, le technicien italien pourrait faire appel à l’un de ses anciens joueurs. Selon les informations de La Provence, l’OM serait en embuscade pour Evan Ferguson, jeune international irlandais. Journaliste anglais, Ben Jacobs confirme que l’attaquant de 20 ans a désormais de grandes chances de quitter sa formation.

Brighton s'est fait une raison

Longtemps réticent, Brighton s’est fait une raison et aurait accepté l’idée d’un prêt pour Ferguson. En plus de l’OM, West Ham, Bournemouth et Everton envisagent de passer à l’action dans les prochaines heures. L’OM aura encore fort à faire dans ce dossier.