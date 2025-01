Priorité de l’OM, le coup de tonnerre qui va amener un nouvel entraîneur à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un vent de changement souffle sur la Ligue 1 avec l'éviction surprise de Pierre Sage de l'Olympique Lyonnais, une décision de John Textor officialisée ce mardi matin. Alors que Paulo Fonseca est pressenti pour le remplacer, un clin d'œil du destin pourrait le voir débuter en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille, un club qui l'avait courtisé l'été dernier.

C’est un véritable coup de tonnerre à l’OL. John Textor a décidé d’écarter Pierre Sage ce lundi après-midi, alors que le club pointe à la sixième place du classement en Ligue 1 et se qualifiera directement pour les 8es de la Ligue Europa en cas de victoire contre Ludogorets jeudi. Un bilan qui ne suffit donc pas aux yeux du patron américain de l’OL.

Pierre Sage prend la porte, Paulo Fonseca attendu

« L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que les membres du staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valour et Rémy Vercoutre, dans l’attente d’une décision à venir dans les prochains jours, a officialisé le club ce mardi matin. Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 2024 – 2025 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l’Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe. » Comme évoqué depuis plusieurs jours, Paulo Fonseca, libre après son départ de l’AC Milan le 30 décembre, est fortement pressenti pour prendre la succession de Pierre Sage comme l’explique notamment L’Équipe.

Des débuts en Ligue 1 contre l’OM ?

Hasard du calendrier, c’est donc à Marseille que Paulo Fonseca pourrait débuter sa nouvelle aventure en Ligue 1, face à un club qu’il aurait pu diriger. L’été dernier, Pablo Longoria avait fait du Portugais sa priorité pour le poste d’entraîneur après les passages successifs de Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. L’ancien du LOSC avait finalement privilégié l’AC Milan, un passage qui n’aura donc pas duré très longtemps. L’OM a de son côté misé sur Roberto De Zerbi, un choix que la direction et les supporters ne regrettent pas.