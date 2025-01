Real Madrid : Du jamais vu, le transfert légendaire que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, un grand nom du football actuel pourrait se retrouver au cœur de toutes les rumeurs. En effet, le transfert de Vinicius Junior pourrait être le fil rouge des prochains mois sur le mercato. Et pour cause l'Arabie Saoudite rêve de boucler sa signature et s'apprête même à y mettre les moyens. Une offre avoisinant les 300M€ est même évoquée. Un montant jamais vu.

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier, Vinicius Junior n'a plus tout à fait le même statut du côté du Real Madrid. Il faut dire que les deux hommes évoluent dans un rôle similaire et sont clairement des concurrents dans la course au Ballon d'Or. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir du Brésilien.

L'Arabie Saoudite va lâcher 300M€ pour Vinicius ?

En effet, déjà annoncé dans le viseur de l'Arabie Saoudite l'été dernier, Vinicius Junior pourrait devenir une priorité très prochainement. Selon les informations de AS, une offre de 300M€ serait en préparation. Du jamais vu dans le monde du football puisque jusque-là, le transfert le plus cher de l'histoire est celui de Neymar vers le PSG pour 222M€.

Al-Hilal, sa principale option ?

Pour le moment, l'Arabie Saoudite n'aurait pas encore choisi le club dans lequel pourrait évoluer Vinicius, mais AS explique qu'Al-Hilal est une solide option puisque le départ de Neymar vient d'être officialisé. Le joueur du Real Madrid succèderait donc à son compatriote, et deviendrait le rival de Cristiano Ronaldo qui évolue dans l'autre grand club de Ryad, Al-Nassr.