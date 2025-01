Un champion d'Europe à Marseille, le coup de poker de l'OM !

Axel Cornic

Avec le départ d’Elye Wahi vers Francfort, une place s’est libérée en attaque et l’Olympique de Marseille compte bien offrir un renfort à Roberto De Zerbi. Plusieurs pistes sont évoquées en cette fin de mercato, mais les médias italiens ont récemment annoncé que les Marseillais auraient relancé une piste qui semblait être passée au second plan.

Décidément, l’OM n’a d’yeux que pour la Serie A. On ne compte plus les pistes évoquées en cette fin de mercato hivernal, avec notamment Nicolo Fagioli de la Juventus ou Nicola Zalewski de l’AS Roma. Mais c’est surtout en attaque que les Marseillais veulent recruter, avec la succession d’Elye Wahi qui semble être devenue la grande priorité du moment.

L’OM n’a pas oublié Raspadori

Les pistes fusent pour le poste d’attaquant de pointe, puisque le temps presse pour l’OM. Et on apprend ce mardi que les dirigeants marseillais auraient relancé une piste assez importante ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio elle concernerait Giacomo Raspadori, ancien protégé de Roberto De Zerbi à Sassuolo, qui évolue actuellement du côté du Napoli.

« Pour nous c’est un joueur important, il mériterait plus de place »

Le Champion d’Europe 2021 ne joue que très peu sous les ordres d’Antonio Conte cette saison. Mais ce dernier ne semble pas du tout vouloir le laisser filer vers l’OM ! « Pour nous c’est un joueur important, il mériterait plus de place » a récemment déclaré l’entraîneur du Napoli. « C’est un garçon intelligent, nous essayons des choses avec lui et j’attends des confirmations de sa part. Il élève notre niveau technique en attaque et nous travaillons beaucoup avec lui ».