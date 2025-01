Départ de Wahi : L'attaquant idéal de l'OM est déjà en Ligue 1 ?

Thomas Bourseau

A l'Olympique de Marseille, l'heure est au recrutement du successeur d'Elye Wahi parti pour l'Eintracht Francfort. Et alors qu'il ne reste qu'une seule semaine avant la clôture du mercato hivernal, un attaquant aurait fait plus que le job à l'OM selon Florent Gautreau. D'autant plus que les dirigeants l'apprécieraient tout particulièrement.

Roberto De Zerbi et Geronimo Rulli, tous deux présents en conférence de presse vendredi dernier, avaient annoncé le départ d'Elye Wahi avant même que l'Eintracht Francfort officialise son transfert à 26M€ sans compter les divers bonus. L'entraîneur de l'OM s'était montré confiant quant aux capacités de son président Pablo Longoria et du directeur du football Medhi Benatia d'accueillir un nouvel élément offensif à l'Olympique de Marseille dans l'optique de combler le vide laissé par le départ de Wahi.

Guessand intéresse l'OM : «Les dirigeants doivent se dire que c'est exactement ce dont on aurait besoin à l'OM»

Ces derniers temps, le nom d'Evann Guessand a été lié à l'OM dans la presse. Le profil de l'international ivoirien serait tout particulièrement apprécié en coulisses à Marseille. D'ailleurs, Guessand a ouvert le score contre l'équipe de Roberto De Zerbi dimanche soir lors de la victoire de son OGC Nice face à l'Olympique de Marseille (2-0). Sa prestation fut telle que le journaliste de RMC Florent Germain a tenu les propos suivants sur les ondes de la radio. « Les dirigeants de l'OM, quand ils voient Guessand sur le terrain à Nice ils doivent se dire que c'est exactement ce dont on aurait besoin à l'OM en ce moment ».

«Il est top 3 des attaquants de Ligue 1»

Pendant la diffusion de l'émission l'After Foot, l'éditorialiste Daniel Riolo est même allé plus loin en expliquant qu'Evann Guessand fait partie du top 3 des attaquants de Ligue 1 à présent. « Est-ce que t'as entendu une personne en parlant de Guessand dire assez rapidement : « Ce gars là je crois en lui, je pense qu'il peut faire des choses. Ca fait un an maintenant parce que c'était l'année dernière en hiver qu'il y a eu quelque chose chez lui qui est monté. Là honnêtement, il fait partie des meilleurs attaquants de Ligue 1, il est top 3 des attaquants de Ligue 1. (...) Contre le PSG, Guessand avait été fantastique et il l'a encore été ce soir ».