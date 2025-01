Mercato - PSG : Transfert à 50M€ signé Luis Enrique, ça va cartonner !

Thomas Bourseau

Luis Enrique est pleinement impliqué dans le projet sportif du PSG. Non pas uniquement en raison de sa prolongation de contrat pas encore officialisée jusqu'à l'été 2027, mais de par sa participation au recrutement du club comme ce fut le cas pour Désiré Doué comme affirmé par Le Parisien. Le coach espagnol aurait milité pour sa venue et ce forcing commencerait à porter ses fruits.

A la mi-août 2024, Désiré Doué (20 ans) devenait la 4ème et ultime recrue estivale du PSG après Joao Neves, Willian Pacho et Matvey Safonov. Depuis le début de la saison, Pacho et Neves se sont immédiatement acclimatés à l'effectif du Paris Saint-Germain et ont intégré le onze de départ de Luis Enrique. Pour Désiré Doué, il a fallu patienter un peu plus, mais l'entraîneur du PSG n'aurait jamais douté.

Luis Enrique a milité pour le transfert de Désiré Doué

En effet, Désiré Doué a été titularisé à sept reprises lors des huit dernières sorties du Paris Saint-Germain par Luis Enrique. Il est tout bonnement devenu incontournable dans le onze de départ du coach espagnol et ce n'est pas vraiment une surprise tant ce dernier aurait fait le forcing à la dernière intersaison afin de témoigner de sa signature. Pourtant approché par le Bayern Munich, Doué décidait de troquer la tunique du Stade Rennais pour celle du PSG. Le Parisien assure que Luis Enrique se serait personnellement impliqué dans cette opération à 50M€ hors bonus.

Bradley Barcola a offert un boulevard à Désiré Doué

Bradley Barcola a connu une période moins faste sportivement parlant à la fin de l'année civile 2024. Ce qui a permis à Désiré Doué de faire son trou petit à petit grâce à ses performances face à Salzbourg (3-0) et l'OL (3-1). Reste désormais à savoir si le milieu offensif / ailier français parviendra à confirmer dans la durée. Luis Enrique peut déjà se frotter les mains.