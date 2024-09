Mercato : Une star de Deschamps prête à dire oui au Real Madrid ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, le Real Madrid s’intéresserait à un autre joueur de l’équipe de France : Mike Maignan. Un intérêt qui remonterait au printemps dernier. Alors qu’il n’a pas encore trouvé un accord avec l’AC Milan pour sa prolongation, le gardien de 29 ans pourrait se laisser tenter par un transfert vers la Casa Blanca.

Depuis cet été, le Real Madrid a encore plus l’accent français. Libre de tout contrat après avoir décidé de quitter le PSG, Kylian Mbappé a rejoint Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni dans la capitale espagnole. Quatre internationaux français qui pourraient bientôt voir un cinquième arriver, puisque d’après les informations de TEAMtalk, Mike Maignan serait dans le viseur du Real Madrid.

Maignan successeur de Courtois au Real Madrid ?

L’intérêt de la Casa Blanca pour l’international français (24 sélections) remonterait au printemps dernier. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche en août, Thibaut Courtois (32 ans), sous contrat jusqu’en juin 2026, avait rechuté au ménisque au mois de mars, avant de finalement faire son retour en fin de saison. Le Real Madrid aurait alors pris des renseignements sur un potentiel transfert de Mike Maignan, ce que les Merengue auraient de nouveau fait récemment.

La prolongation de Maignan à l’AC Milan n’avance pas

Depuis plusieurs mois, l’AC Milan essaye de prolonger le contrat du gardien âgé de 29 ans, qui court actuellement jusqu'en juin 2026. Comme indiqué par TEAMtalk, les positions des deux parties seraient pour le moment très éloignées. Les Rossoneri proposeraient entre 5 et 5,5M€ de salaire par an à Mike Maignan, qui demanderait des émoluments aux alentours de 7 ou 8M€. Au-delà de son salaire, le joueur formé au PSG serait surtout intéressé par le projet sportif et remporter des trophées. Ce qu’il aurait très certainement l'opportunité de faire au Real Madrid et pourrait l’inciter à quitter l’AC Milan.