Transferts : Le PSG s'est fait recaler pour un coéquipier de Messi

Cet été, le PSG a mis du temps avant de s'activer vraiment pour son mercato. Le club de la capitale avait pas mal de pistes en tête dans tous les secteurs du jeu, et visiblement, Cristian Romero faisait partie des dossiers parisiens. Le défenseur central argentin évolue à Tottenham depuis 2021, et il aurait suscité un certain intérêt au PSG. Toutefois, les Spurs auraient totalement la porte à un départ de Cristian Romero cet été.

Désireux de renforcer son effectif cet été, le PSG aurait tenté une approche avec Cristian Romero. L'international argentin a gagné de l'expérience en Italie, avant de débarquer à Tottenham. Ses qualités de défense semblent appréciées, mais les dirigeants parisiens ont vite compris que l'affaire n'irait pas plus loin.

Le PSG s'est intéressé à Romero

D'après les informations rapportées par Gastón Edul, journaliste de TyC Sports, sur son compte X, le PSG s'est intéressé à Cristian Romero cet été, mais Tottenham a indiqué qu'il n'était pas à vendre. Ange Postecoglou, l'entraîneur des Spurs, compte sur lui et n'a même pas proposé de prix de vente.

Tottenham a fermé la porte pour Romero

Le journaliste précise que comme Cristian Romero est sous contrat jusqu'en 2027, il suscitera forcément de l'intérêt dans les mercatos à venir. Des offres pourraient donc tomber. Le PSG retentera-t-il sa chance ? Affaire à suivre...