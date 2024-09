Mercato - OM : Les plans de Roberto De Zerbi gâché par une blessure ?

Axel Cornic

Le mercato estival à peine terminé, voilà qu’à l’Olympique de Marseille on pense déjà à celui de janvier et c’est notamment le cas de Roberto De Zerbi. Après l’avoir raté cet été, le coach marseillais souhaiterait absolument recruter Ismaël Bennacer en janvier, mais la situation du joueur de l’AC Milan pourrait bien compliquer les choses.

C’est un tout nouvel OM que l’on voit depuis le début de la saison. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, le président Pablo Longoria comme son bras droit Mehdi Benatia ont décidé de faire table rase pour mettre en place une équipe très différente, avec peu de joueur de la saison dernière qui ont réussi à s’y faire une place.

Bennacer, le regret de l’OM

Le technicien italien aurait pourtant aimé faire plus. Plusieurs médias en Italie assurent en effet que De Zerbi aurait réclamé le transfert d’Ismaël Bennacer, plus dans les plans de Paulo Fonseca du côté de l’AC Milan. Suivi également par l’Atlético de Madrid, l’international algérien n’a finalement pas débarqué à l’OM et son nom est déjà évoqué pour le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Rendez-vous à l’été 2025 ?

La situation semble toutefois avoir changé. Ismaël Bennacer s’est en effet récemment blessé à un mollet et une absence entre deux et trois mois est évoquée par les médias italiens. Mais 90min nous apprend surtout que cette blessure pourrait bien gâcher son mercato hivernal et remettre donc toute question d’un départ à l’été prochain. L’OM et De Zerbi sauront-ils attendre ?