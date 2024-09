Mercato : Jackpot, le Real Madrid voit double avec Mbappé !

Jean de Teyssière

Cet été, le feuilleton principal a été l’arrivée de Kylian Mbappé, libre de tout contrat après son départ du PSG. Le Bondynois apporte une véritable valeur ajoutée au groupe de Carlo Ancelotti qui dispose de l’effectif le plus cher du monde. Et le Real Madrid est le roi du marché des transferts puisqu’il a réussi à doubler son investissement.

Au Real Madrid, hors de question de s’enflammer sur le mercato. De temps en temps, des sommes pouvant aller jusqu’à 100M€ sont dépensés, mais c’est parce que le joueur en vaut la peine. L’exemple parfait est celui de Jude Bellingham, arrivé l’été dernier contre cette somme et qui a réalisé une première saison exceptionnelle. Mais le Real Madrid prouve encore qu'il a plus d'un tour dans son sac.

720M€ dépensés sur le marché des transferts

Ce mardi, le quotidien espagnol AS fait le point sur l’effectif madrilène et explique qu’en additionnant les montants dépensés par le club pour les joueurs composant l’effectif, on arrive à la somme de 720M€. Une somme pharaonique, mais qui l’est beaucoup moins quand on compare avec Chelsea et ses 1 263 millions d'euros, Manchester United (1 038 M€), Manchester City (1 017 M€), Arsenal, (798 M€), Tottenham (787 M€), ou encore le PSG (772 M€)...

Le Real Madrid a l’effectif le plus cher !

Ce qui rend l’effectif madrilène exceptionnel, c’est qu’il est le plus cher au monde à l’heure actuelle. Le club espagnol est loin d’être le plus dépensier en Europe mais son effectif atteint malgré tout les 1340M€. Une somme qui a grimpé grâce à l’arrivée de Kylian Mbappé, dont la valeur est estimée à 180M€ sur Transfermarkt, tout comme ses coéquipiers Jude Bellingham (recruté 100M€) et Vinicius Junior (recruté 45M€). En multipliant quasiment par deux la valeur de son effectif par rapport à la somme dépensée, force est de constater que les dirigeants madrilènes savent comment agir sur le mercato.