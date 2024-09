Mercato - Real Madrid : «Fake news» pour un joueur de Deschamps !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a été plutôt discret sur le mercato cet été, malgré les arrivées d’Endrick et Kylian Mbappé. Mais les choses pourraient être différentes en 2025. Certains joueurs madrilènes commencent d’ailleurs à faire l’objet de rumeurs, à l’instar d’Aurélien Tchouaméni. Mais en réalité, l’international français serait très heureux chez les Merengue.

Le Real Madrid se sera montré plutôt discret sur le mercato cet été dans le sens des arrivées. Le club madrilène n’a enregistré que deux nouveaux renforts : Endrick et Kylian Mbappé. L’été 2025 pourrait toutefois être différent. La Casa Blanca pourrait se laisser tenter par l’idée de recruter quelques joueurs afin de renforcer son effectif.

Un mercato de folie au Real Madrid en 2025 ?

Certains noms commencent d’ailleurs être évoqués, comme celui d’Erling Haaland. Mais le Real Madrid pourrait aussi se séparer de quelques joueurs pour faire de la place aux futurs arrivants. Aurélien Tchouaméni a alors fait l’objet de rumeurs ces derniers jours. Mais l’international français serait très heureux au sein du pensionnaire de la Liga.

Tchouaméni «ne se concentre que sur le Real Madrid»

« Il y a des rumeurs comme quoi Arsenal et Liverpool seraient possiblement intéressés par Tchouaméni pour l’été 2025. Mais rien n’a changé entre le joueur et le Real Madrid. Il est très heureux là-bas, et ne se concentre que sur le Real Madrid. Donc oubliez les rumeurs, ce sont des fake news » a lancé le journaliste Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. Le Real Madrid peut souffler.