Mercato - PSG : La vérité est rétablie pour ce transfert à 60M€

Alexis Poch - Journaliste

Cet été, Manuel Ugarte a fini par prendre la direction de Manchester United, lui qui n'était pas dans les plans de jeu de Luis Enrique. L'Uruguayen de 23 ans avait rejoint le PSG l'an dernier et ses débuts étaient prometteurs. Malheureusement les choses ne se sont pas passées comme prévu par la suite et son transfert s'est confirmé en ce mercato. Son cas a été examiné par plusieurs clubs et c'est finalement Manchester United qui est venu le chercher, comme il était la grande priorité du mercato.

Le PSG a connu un petit feuilleton autour de Manuel Ugarte cet été. L'ancien joueur du Sporting Portugal avait pourtant bien débuté son aventure avec le club de la capitale mais il s'est avéré que Luis Enrique n'a en fait jamais voulu de lui. Manchester United s'est positionné clairement sur son cas et visiblement, il s'agissait de la meilleure option. En fait, la seule puisque Frenkie De Jong n'a jamais vraiment été une priorité.

Ugarte, vraie priorité de Manchester United

Pisté par Manchester United depuis des années, Frenkie De Jong va rester au FC Barcelone pour le moment. Le milieu de terrain néerlandais apparaissait comme une bonne solution pour le club anglais qui a préféré Manuel Ugarte. « Je pense que le club catalan veut essayer de renouveler son contrat, qui expire en 2026, et tentera de baisser son salaire. Nous verrons comment les négociations se dérouleront pour lui. Cet été, Manchester United n'a jamais été une option réelle pour de Jong, car ils avaient jeté leur dévolu sur Manuel Ugarte » confie Fabrizio Romano pour CaughtOffside. En fait l'Uruguayen était vraiment la seule priorité.

De Jong, une piste pas assez convaincante

Associé à Manchester United, Frenkie De Jong a également vu d'autres clubs s'intéresser à lui. Mais il était difficile pour eux de se lancer dans une affaire pour un joueur blessé. « Au début du marché des transferts, il est vrai que le Bayern Munich avait Frenkie de Jong sur sa liste de candidats, mais les premiers contacts qui ont eu lieu n'ont jamais abouti à une véritable négociation entre les deux parties. Il est également évident que la rechute de sa blessure à la cheville a conditionné le reste de son été en termes d'éventuels transferts loin de Barcelone, mais l'objectif du Néerlandais est désormais de rejouer et de donner le meilleur de lui-même pour Barcelone » poursuit le spécialiste du marché des transferts.