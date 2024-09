Mercato - OM : De Zerbi a tenté le coup avec un Champion d’Europe

Axel Cornic

Depuis que le mercato a fermé ses portes le 31 aout dernier, on en apprend un peu plus sur l’été mouvementé vécu du côté de l’Olympique de Marseille. En pleine reconstruction sous les indications de Roberto De Zerbi, le club phocéen a connu d’énormes changements avec plus d’une dizaine de recrues, mais également des nombreux échecs.

Si le recrutement fait ces derniers mois est remarquable, c’est désormais le moment des regrets pour l’OM. Chaque jour depuis la fin du mercato on apprend en effet un nouvel échec du mercato marseillais, avec notamment Ismaël Bennacer, qui n’a finalement pas quitté l’AC Milan.

Tout n’a pas été parfait

On pourrait bien reparler de l’international algérien dans seulement quelques semaines, puisqu’il serait déjà l’un des objectifs principaux du mercato hivernal de l’OM. Il Corriere dello Sport nous a en effet appros que De Zerbi l’aurait personnellement appelé pour lui demander de l’attendre jusqu’en janvier.

De Zerbi voulait bien Locatelli à l’OM

Du côté de Tuttosport, on parle ce lundi d’un autre échec du mercato de Roberto De Zerbi. Il s’agit de Manuel Locatelli, ancien chouchou du technicien italien à Sassuolo, désormais à la Juventus. La relation entre les deux est forte et le coach de l’OM aurait appelé le milieu de terrain pour essayer de le convaincre de se relancer sous ses ordres, en Ligue 1.