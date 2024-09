Mercato : Une signature importante se prépare au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très bien lancé dans cette nouvelle saison 2024-2025, le PSG peut encore compter sur son entraîneur Luis Enrique, qui a débarqué il y a un an. L'ancien sélectionneur de la Roja peut espérer continuer son aventure dans le club de la capitale, censée se terminer à la fin de la saison. Un nouveau contrat est en préparation.

Très actif au sein du PSG où il a effectué un travail phénoménal pour sa première saison l'an dernier, Luis Enrique est parti sur les mêmes bases. L'Espagnol est évidemment très séduisant dans son rôle et il n'hésite pas à prendre les rênes lors du mercato estival par exemple. Nasser Al-Khelaïfi est très satisfait de sa prestation depuis son arrivée et c'est sans surprise qu'une prolongation de contrat se rapproche.

Luis Enrique vers une prolongation

Après avoir fait étape à l'AS Rome, au FC Barcelone et à la tête de la sélection espagnole, Luis Enrique a débarqué au PSG en 2023. Son profil intéressant a su s'adapter parfaitement à cette nouvelle aventure et son contrat, prévu jusqu'en 2025, devrait être renouvelé. Le PSG aurait une proposition prête d'après les informations de Fabrizio Romano. A voir s'il sera capable de faire mieux avec son équipe cette saison qui a déjà bien commencé. L'objectif est toujours de s'illustrer de la plus belle des manières en Ligue des champions.

La direction en raffole

Forcément grâce à son expérience, Luis Enrique a su s'imposer parfaitement et prend aussi des directives sur le mercato estival. L'entraîneur espagnol répond parfaitement aux attentes de la direction du club de la capitale, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi. « Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils me disent qu'il y a un esprit incroyablement positif dans le groupe à l'entraînement, comme jamais auparavant, avec de l'enthousiasme et de l'ambition pour réussir ensemble » avait confié récemment le président.