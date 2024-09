Transfert XXL promis à Luis Enrique, la presse italienne prévient le PSG ! 

Axel Cornic

Le mercato est à peine fini, mais voilà qu’on parle déjà de l’été prochain au Paris Saint-Germain, avec plusieurs gros dossiers. C’est le cas avec Khvicha Kvaratskhelia, que Luis Enrique aurait adoré avoir sous ses ordres cette saison, mais qui a été retenu coute que coute par son club du Napoli.

Voilà plus d’un an que le PSG clame haut et fort avoir changé de projet, avec l’intention de couper avec le recrutement bling-bling. Et ce mercato en est la preuve, puisqu’après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le club parisien a recruté seulement quatre joueurs, dont trois jeunes talents très prometteurs.

Haaland - PSG : Gros coup en vue pour oublier Mbappé ? https://t.co/W86pOOCuPx pic.twitter.com/iS6hxAtvYI — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Le PSG n’a pas oublié Kvaratskhelia

Mais à Paris on n’aurait pas dit non à l’arrivée d’une star. Au début du mercato, le PSG a tout tenté pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien du Napoli. Les différentes tentatives ont été infructueuses, mais La Gazzetta dello Sport nous apprend qu’il y aurait déjà l’intention de revenir à la charge l’été prochain.

Le Napoli prend les devants

Reste à voir si la situation de Kvaratskhelia ne change pas ! Car d’après les informations du quotidien italien, son agent et le Napoli se seraient grandement rapprochés après les tensions de l’été. Ainsi, des négociations auraient débuté pour discuter d’une prolongation de contrat, sachant que le Georgien gagne toujours moins de 2M€ par saison.