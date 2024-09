Mercato : Le PSG a perdu gros sur le gong !

Arnaud De Kanel

Contrairement à l'été dernier, le PSG n'a pas recruté dans les dernières heures du mercato. Or, le club de la capitale a tout de même bouclé deux dernières opérations pour le moins importantes. Membres à part entière de la rotation, Nordi Mukiele et Carlos Soler ont filé à l'étranger et le PSG n'a donc pas eu le temps de les remplacer.

Club le plus riche de Ligue 1, le PSG a été le plus dépensier de l'été dans l'hexagone malgré le recrutement de seulement 4 joueurs. L'accent a surtout été mis sur le dégraissage avec de nombreux départs bouclés dans les tous derniers jours du mercato. Deux d'entre-eux pourraient porter préjudice au PSG durant la saison.

Soler à West Ham

Avec le nouveau format de la Ligue des champions, les calendriers sont encore plus chargés que la saison précédente. Les effectifs les plus garnis risquent donc d'être récompensés mais pourtant, le PSG a fait le choix de laisser filer deux membres importants de la rotation à commencer par Carlos Soler, parti en prêt à West Ham. Souvent critiqué, était quand même assez fiable et il offrait une solution supplémentaire à Luis Enrique. Désormais, le coach du PSG n'a plus que trois remplaçants au milieu pour suppléer le trio composé de Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery : Senny Mayulu, Kang-In Lee et Fabian Ruiz. Léger.

Plus de vraie doublure pour Hakimi

Le second joueur concerné est Nordi Mukiele. Le Français a été prêté pour une saison au Bayer Leverkusen, preuve qu'il a sa place dans un grand club européen. « Mukiele à Leverkusen ? Il a gardé une belle cote en Allemagne, c’est pas mal. Pour lui c’est bien après une année où il a rien fait… Il va y aller pour remplir le banc », réagissait de son côté Daniel Riolo. Maintenant, Yoram Zague est la doublure d'Achraf Hakimi et avec les ambitions du PSG, c'est sans doute trop léger. Le club de la capitale a donc perdu gros.