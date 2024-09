Équipe de France : La grande annonce de Deschamps sur l’avenir de Mbappé !

Thomas Bourseau

L’équipe de France ne peut plus compter sur Olivier Giroud qui a pris sa retraite internationale après l’Euro. Place donc à Kylian Mbappé en tant qu’avant-centre pour Didier Deschamps qui, malgré les critiques entourant le capitaine des Bleus à ce poste, continuera d’y jouer comme au Real Madrid comme affirmé par le sélectionneur.

Kylian Mbappé a intégré l’armada offensive du Real Madrid qui est allée décrocher la 15ème Ligue des champions du club merengue avec notamment Vinicius Jr, Rodrygo Goes et Jude Bellingham. Mbappé occupe donc dans sa nouvelle équipe le poste d’avant-centre.

Mbappé : Le casse-tête de Deschamps ne fait que commencer ! https://t.co/MawNslYD0Y pic.twitter.com/d5InESm27L — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

«Un avenir pour Mbappé en 9 ? Une position axiale qui lui convient»

Une bonne raison pour Didier Deschamps d’en faire de même en équipe de France au vu entre autres de la forme olympique de Bradley Barcola dans le couloir gauche de l’attaque du PSG depuis le début de saison. Pour France-Italie vendredi soir (3-1), Barcola a donc été aligné en tant qu’ailier gauche par le sélectionneur de l’équipe de France et Mbappé à la pointe de l’attaque. Toutefois, le capitaine de l’équipe de France n’a pas été au top de sa forme et sa nouvelle performance mitigée à cette position d’attaquant axial interroge chez les observateurs. Présent en duplex sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a assuré que malgré tout, Mbappé est clairement destiné par la suite à poursuivre dans cette position chez les Bleus alors qu’il brille plus sur le côté gauche. « Mbappé a un avenir en 9 en équipe de France ? C’est un attaquant qui est dans une position axiale qui lui convient avec pas mal de libertés ».

«Si vous attendez de Kylian que ce soit un joueur de pivot, ce n’est pas ça»

Pour autant, il ne faut clairement pas s’attendre à voir Kylian Mbappé rester dans la surface à l’attente du bon ballon à transformer en but selon le sélectionneur de l’équipe de France. « Maintenant, si vous attendez de Kylian que ce soit un joueur de pivot, ce n’est pas ça. Il joue avec nous dans ce registre là, dans son club il y joue aussi avec cette liberté vu que ce n’est pas dans ses caractéristiques de rester dans la surface en pivot. Après, c’est faire en sorte de bien organiser autour de lui pour avoir le plus de complémentarité possible ».