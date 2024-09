Kylian Mbappé déclenche une polémique, son clan sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’équipe de France affrontait l’Italie ce vendredi, à la veille de cette rencontre, Kylian Mbappé s’était présenté en conférence de presse. Un passage devant les journalistes qui a valu à la star du Real Madrid de vives critiques en raison de ses propos. Face à cette polémique, l’entourage de Mbappé a pris la parole.

En tant que capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé était en conférence de presse ce jeudi dernier à la veille de la rencontre face à l’Italie. Le fait est que certaines réponses du joueur du Real Madrid n’ont clairement pas plu. Tout d’abord, à propos de son retour au Parc des Princes, Mbappé a lâché : « Maintenant, quel accueil demain, je n’attends pas grand chose. Ça m’est égal ». Une autre sortie du Français en a également agacé plus d’un : « Je suis à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe. Ce que pensent les gens est le cadet de mes soucis ».

« A aucun moment, il n’a voulu exprimer un ressenti négatif »

Suite à ses propos, Kylian Mbappé s’est alors retrouvé au coeur de la polémique. Et ce dimanche, pour L’Equipe, un proche de l’international français s’est expliqué à propos de la prise de parole de ce dernier. « A aucun moment, il n’a voulu exprimer un ressenti négatif à l’égard du public ou des supporters », assure-t-on dans le clan Mbappé.

Une mauvaise interprétation regrettée par Mbappé ?

Comme le précise le quotidien sportif, Kylian Mbappé aurait également expliqué en privé que certains de ses propos pouvaient prêter à une mauvaise interprétation. Visiblement, le capitaine de l’équipe de France souhaitait tout simplement éviter les questions le concernant personnellement, préférant mettre l’accent sur ce qui concernait l’équipe de France.