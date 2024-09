Équipe de France - Real Madrid : Mbappé est en «crise d’identité» ?

Thomas Bourseau

Une fois de plus, à l’image de son Euro 2024 en Allemagne, Kylian Mbappé n’a pas su être décisif pour l’équipe de France. Le capitaine des Bleus a été aligné par Didier Deschamps au poste d’avant-centre, comme cela est le cas au Real Madrid en ce début de saison, mais se trouve être en manque de repère à cause d’une crise identitaire d’après Elton Mokolo.

Vendredi soir, dans le cadre d’une rencontre de Ligue des nations opposant l’équipe de France à l’Italie, Kylian Mbappé retrouvait le Parc des princes. Cependant, le capitaine de la sélection tricolore n’a pas réellement pesé sur la rencontre et n’a pas été décisif. L’équipe de France a été battue par les Italiens (3-1).

Real Madrid : Ancelotti lance un avertissement à Mbappé https://t.co/0YNjF5pnox pic.twitter.com/EGxst5TI61 — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

«Même Didier Deschamps commence à trouver des solutions intermédiaires»

La nouvelle performance mitigée de Mbappé interroge sérieusement Elton Mokolo, chroniqueur pour Winamax TV.

« C’est un joueur qui aujourd’hui est en crise d’identité footballistique et ça se joue notamment sur son positionnement. Qu’est-ce qu’on va faire de Kylian Mbappé ? On était sur un parti pris de Didier Deschamps post-Coupe du monde 2022 où c’était à gauche et on ne voulait rien savoir d’autre. Même Didier Deschamps commence à trouver des solutions intermédiaires. C’est-à-dire que ce n’est pas anodin de voir Barcola sur le côté gauche et Kylian Mbappé sur le rôle de 9 qu’il ne pouvait pas voir il y a deux ans. Mais à un moment donné, le parti pris « Tout Mbappé », qu’est-ce que ça t’as rapporté sur l’Euro ? Rien, tu n’as pas gagné l’Euro et il n’a pas fait une bonne compétition ».

«On voit un joueur qui est sur une crise identitaire footballistique»

D’ailleurs, du point de vue d’Elton Mokolo, le sélectionneur Didier Deschamps pourrait se servir du repositionnement de Kylian Mbappé au Real Madrid afin d’en faire de même en équipe de France.

« À un moment donné Didier Deschamps n’est pas non plus stupide. Il se dit qu’il va quand même devoir trouver des solutions intermédiaires, donc par rapport à ça, il se dit que le fait que Mbappé joue 9 au Real Madrid, ça va lui servir pour l’équipe de France pour lui dire qu’il n’y a pas d’affront puisqu’il joue 9 au Real, il peut y jouer en équipe de France. Sauf que les repères sont différents. Et il est question de ça sur l’animation. Et aujourd’hui, on voit un joueur qui est sur une crise identitaire footballistique ».