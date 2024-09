Équipe de France : Deschamps lance la star des JO, c’est validé

Arnaud De Kanel

Appelé pour la première fois par Didier Deschamps, Michael Olise a connu sa première titularisation avec le maillot de l'équipe de France vendredi face à l'Italie. A l'aise en début de rencontre, l'ailier tricolore, qui avait brillé lors de JO, a plu à Benoit Pedretti.

Vendredi soir, l'équipe de France était opposée à l'Italie. Pour la grande rentrée des Bleus, Didier Deschamps avait opté pour des choix offensifs en alignant un quatuor composé de Bradley Barcola, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Michael Olise. La star des derniers JO a vécu un baptême du feu grandeur nature et il a montré de belles choses en début de rencontre avant de s'éteindre, à l'image de ses coéquipiers. Benoit Pedretti est content que Didier Deschamps l'ait lancé.

«Il apporte des solutions avec son culot»

« Il a plutôt été à son avantage, dans la lignée de ses JO, même si sa place est plus dans l'axe. Il apporte des solutions avec son culot, dans la percussion. Il y a eu aussi du jeu combiné avec Griezmann. C'est bon d'avoir quatre joueurs offensifs comme ça », a déclaré l'ancien joueur de l'AJA pour L'Equipe. Cependant, Benoit Pedretti estime que la présence des quatre offensifs a plombé la défense tricolore.

«Il faut trouver l'équilibre»

« Mais après, on le paye aussi un peu dans le travail défensif, s'ils ne font plus les efforts et qu'ils ne sont pas compensés derrière. Il faut trouver l'équilibre. Didier Deschamps le sait. C'est le plus difficile », a ajouté Benoit Pedretti. Le plus dur reste donc à faire pour Didier Deschamps afin d'incorporer au mieux Michael Olise.