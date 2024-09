Equipe de France : La FFF fait une nouvelle annonce sur l’avenir de Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a encore deux ans de contrat, jusqu’en juillet 2026. Si certains réclament du changement et notamment la nomination de Zinédine Zidane, Philippe Diallo estime que ce moment n’est pas encore venu. Le président de la FFF a réaffirmé sa pleine confiance en son sélectionneur.

Champion du monde en 2018, puis finaliste en 2022, sans oublier la finale de l’Euro 2016 perdue contre le Portugal, Didier Deschamps restera quoi qu’il arrive dans l’histoire de l’équipe de France, qu’il avait déjà marquée en tant que joueur. Mais 12 ans après avoir été nommé sélectionneur des Bleus, le technicien français est de plus en plus contesté, que ce soit en ce qui concerne ses choix ou le jeu produit par son équipe.

« Il remplit les objectifs et donne satisfaction »

Didier Deschamps peut en revanche toujours compter sur le soutien de Philippe Diallo. Dans un entretien accordé au Figaro, le président de la FFF a de nouveau assuré qu’il était l’homme de la situation. « Il a un contrat jusqu’en 2026, il remplit les objectifs et donne satisfaction », a-t-il déclaré. Une interview réalisée avant la défaite de l’équipe de France vendredi face à l’Italie (1-3) lors de la première journée de la Ligue des Nations

« Il va se servir de cette Ligue des nations pour préparer notre objectif majeur, la Coupe du monde 2026 »

Philippe Diallo est persuadé que Didier Deschamps est l’entraîneur qu’il faut afin de mener l’équipe de France au succès dans l’optique de la Coupe du monde 2026 : « Chaque chose en son temps. Ce n’est pas mon état de réflexion. La question du moment, et j’ai aimé ce mot de Didier Deschamps, de réoxygéner l’équipe. Cette réoxygénation, c’est la volonté de Didier Deschamps et je la partage. Je pense qu’il va se servir de cette Ligue des nations pour préparer notre objectif majeur, la Coupe du monde 2026. On est en train de bâtir l’équipe pour que les Bleus soient au rendez-vous aux États-Unis. »