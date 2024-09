Équipe de France : Un crack terrasse Mbappé, il raconte

Jean de Teyssière

L’Euro 2024 s’est terminé en demi-finale pour l’équipe de France de Kylian Mbappé, éliminée par l’Espagne (1-2). Malgré un but marqué en début de match, Lamine Yamal a égalisé d’une frappe sublime, avant que Dani Olmo ne marque le but de la victoire. Le prodige barcelonais de 17 ans raconte d’ailleurs ce match et son but.

Lamine Yamal, 17 ans, va entamer sa troisième saison avec le FC Barcelone. Le talent espagnol a battu tous les records de précocité en Espagne et a marqué les esprits lors du dernier Euro. Il a notamment été l'un des principal artisan de la victoire espagnole face aux Bleus en dmei-finale...

«La France est l’une des meilleurs équipes du monde»

Malgré ses vacances passées au Portugal cet été, Lamine Yamal a donné une interview à France Football. Durant celle-ci il revient notamment sur la victoire espagnole face à la France en demi-finale de l'Euro 2024 : « Nous avions aussi été menés en huitièmes face à la Géorgie (4-1) et cela nous a servi de leçon. Nous nous étions un peu affolés en perdant des ballons. On s'était donc dit que si nous prenions un but - comme cela est arrivé face à la France alors que nous jouions bien mieux - il fallait que nous restions calmes. Heureusement, j'ai égalisé rapidement (21e), cela nous a remis sur les rails. La France est l'une des meilleures équipes du monde. Le match a été très physique, nous l'avons remporté grâce à notre style de jeu et notre caractère. »

«J’ai vu que j’avais du champ devant moi pour fraper»

Son but, élu comme le plus beau du tournoi avait aussi marué les esprits. Yamal se souvient :« Durant les quinze premières minutes, je me suis rendu compte qu'il y avait cet espace entre la défense et le milieu français. Je me retrouvais seul dans cette zone quand on avait le ballon. Sur l'action, j'ai vu que j'avais du champ devant moi pour frapper, alors j'ai tenté ma chance. »