«C’est terminé», l’annonce choc sur Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La dernière conférence de presse de Kylian Mbappé avec l'équipe de France n'en finit plus de faire parler. Son attitude est pointée du doigt, notamment après sa déclaration sur son retour au Parc des Princes. Une sortie qui n'a pas du tout plu à Daniel Riolo qui n'hésite pas à critique l'ancien attaquant du PSG.

De retour au Parc des Princes à l'occasion du choc entre l'équipe de France et l'Italie ce vendredi soir, Kylian Mbappé n'a pourtant pas semblé particulièrement marqué par ses retrouvailles avec le public parisien. En conférence de presse, l'ancien attaquant du PSG a effectivement été interrogé sur l'accueil auquel il s'attendait au Parc.

Mbappé au Real Madrid, il annonce du lourd ! https://t.co/N7qEZkApJv pic.twitter.com/5d0AsvOOvR — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

La sortie de Mbappé fait parler

« Maintenant, quel accueil demain, je n’attends pas grand chose. Ça m’est égal. Le plus important c’est de gagner, c’est vraiment de bien commencer cette rentrée et de pouvoir repartir sur une note positive », a confié le capitaine des Bleus, qui semble donc peu concerné par la question. Et cette sortie a d'ailleurs été vivement critiquée par Daniel Riolo.

«Alors il faut qu’il arrête sa carrière parce que c’est terminé»

« Maintenant que tu sors d’un Euro raté, que tu as une attitude qui n’est pas bonne depuis plusieurs mois et que en plus de ça, tu n’es même plus sympathique, mais que tu donnes l’image de quelqu’un d’antipathique, de méprisant, tu fais 2km en arrière dans l’idée de toucher les gens. Est-ce qu’il a encore envie de toucher les gens ? Alors il faut qu’il arrête sa carrière parce que c’est terminé », a lancé l'éditorialiste de RMC au micro de l'After Foot.