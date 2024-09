De retour à Paris, une bonne nouvelle tombe pour Mbappé ?

Jean de Teyssière

Moins de quatre mois après son dernier match avec le PSG au Parc des Princes, Kylian Mbappé est de retour dans l’enceinte qui a vu sept ans de ses exploits. Le capitaine de l’équipe de France ne s’avance en revanche pas en terrain conquis : son départ du PSG n’a pas été digéré par les supporters parisiens. Mais heureusement pour lui, ils ne devraient pas être très nombreux et Mbappé pourrait ainsi recevoir un accueil chaleureux.

Kylian Mbappé, en tant que capitaine de l’équipe de France s’est présenté ce jeudi en conférence de presse avant la rencontre face à l’Italie ce vendredi. Interrogé sur son retour au Parc des Princes, il avait alors admis : « C'est spécial, j'ai passé beaucoup d'années ici, j'ai énormément de souvenirs, c'est le stade que je connais le mieux. Je n'ai que des grands souvenirs, avec ma famille, mes coéquipiers. Maintenant, quel accueil (ce soir) ? Je n'attends pas grand-chose, ça m'est égal, le plus important est de gagner, de bien commencer. »

Real Madrid : La grande annonce de Mbappé après son transfert https://t.co/FvCIX93WBV pic.twitter.com/esbGDWnnRs — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

«Plus il y aura de fans du PSG, plus il sera sifflé»

Dans les colonnes de L’Equipe, un habitué des tribunes du Parc des Princes réagi au retour de leur ancienne star : « Plus il y aura de fans du PSG, plus il sera sifflé. Il y a un vrai ressentiment aujourd'hui. Les fans, et ça commençait à déjà se sentir les dernières saisons, se sont lassés des épisodes conflictuels à répétition, des conditions de sa décision et du climat global de la dernière saison. »

Des fans parisiens absents ce vendredi ?

Mais heureusement pour Mbappé, il ne fait pas son retour au Parc sous le maillot du Real Madrid mais de l’équipe de France. Lors de ces rencontres, L’Equipe rappelle que les supporters du PSG désertent leur enceinte, remplie de fans de l’équipe de France. Si des sifflets ne seront pas à exclure, Mbappé devrait pouvoir compter sur le soutien de son ancienne enceinte.