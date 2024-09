L’équipe de France snobée pour l’Algérie ? Il répond en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par les sélections de jeunes de l’équipe de France, Maxime Lopez n’a cependant jamais porté le maillot des Bleus avec les A. De quoi laisser la porte ouverte pour un avenir avec l’Algérie. En effet, l’ex-joueur de l’OM aujourd’hui au Paris FC pourrait défendre les couleurs du Fennecs. Quid maintenant de l’avis du principal intéressé ? Le principal intéressé a répondu à la question.

Le sujet de bi-nationaux a énormément fait parler ces derniers mois avec plusieurs joueurs qui ont tourné le dos à l’équipe de France, notamment pour jouer pour l’Algérie. Cela devrait d’ailleurs continuer. Et si Maxime Lopez s’ajoutait à cette liste ? Ayant joué avec l’équipe de France chez les jeunes, celui qui est aujourd’hui au Paris FC a la possibilité de porter le maillot des Fennecs.

« Je ne me suis pas posé la question »

Ce jeudi, Maxime Lopez était de passage au micro de RMC. Il a alors notamment été question de son avenir international et de la possibilité de jouer pour l’Algérie. Le milieu de terrain du Paris FC a fait savoir : « L’Algérie, c’est possible un jour ? Honnêtement, je ne me suis pas posé la question ».

« On verra ce qui se passera dans le futur »

« J’ai joué en équipe de France de jeunes. Pour l’instant, ce n’est pas pour faire de la langue de bois, ce n’est absolument pas dans mes pensées en ce moment, j’ai d’autres priorités que ce soit le Paris FC, ma vie privée. On verra ce qui se passera dans le futur », a développé Maxime Lopez.