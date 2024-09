Equipe de France : Une star du PSG prévient Mbappé !

Axel Cornic

Ce vendredi sur la pelouse du Parc des Princes, l’équipe de France va jouer le premier de ses deux matchs de cette trêve internationale de septembre. Ce sera contre l’Italie d’un certain Gianluigi Donnarumma, qui connait très bien Kylian Mbappé et les Parisiens de l’équipe de Didier Deschamps.

C’est une affiche de rêve, qui a perdu un peu de son faste. Car l’Italie n’est plus vraiment à son meilleur niveau et traverse une période assez délicate depuis son titre à l’Euro 2021. Mais face à la France, Luciano Spalletti et les siens pourraient bien se réveiller.

« Nous avons parlé avant de partir, ce sera stimulant de les affronter »

En commençant par son capitaine Gianluigi Donnarumma, qui va retrouver certains de ses coéquipiers du PSG. « Nous avons parlé avant de partir, ce sera stimulant de les affronter, un défi difficile nous attend contre des adversaires forts et imprévisibles » a déclaré le gardien de but italien ce jeudi, en conférence de presse.

« Nous devons donner le maximum »

« En les connaissant un peu, je pourrai essayer de 'voler' quelque chose ! » a ironisé Gianluigi Donnarumma, qui va également retrouver Kylian Mbappé pour la première fois depuis son départ au Real Madrid. « Nous devons donner le maximum. Nous avons aussi des joueurs qui peuvent faire la différence, je suis prêt à faire ma part ».