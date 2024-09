Real Madrid : Mbappé «traumatisé» par le PSG ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. Après une fin de saison plutôt compliquée, le capitaine de l’équipe de France a décidé de ne pas prolonger et de signer libre au Real Madrid cet été. Mais depuis, le natif de Bondy n’y arrive plus. Le champion du monde 2018 est méconnaissable sur le terrain, à tel point que certains se demandent si le PSG n’aurait pas traumatisé la star de 25 ans.

Le niveau de Kylian Mbappé devient inquiétant. Déjà en difficulté en fin de saison avec le PSG, le natif de Bondy peine à prendre ses marques au Real Madrid après un Euro 2024 décevant. Le champion du monde 2018 misait alors sur l’équipe de France pour se relancer. Mais une nouvelle fois, Kylian Mbappé est passé à côté de son match ce vendredi soir contre l’Italie. Ses problèmes pourraient toutefois venir d’un certain traumatisme subi au PSG.

«Ce n’est plus le Mbappé qu’on a connu»

« Je ne reconnais pas Mbappé. Je pense qu'il est ailleurs. Il n’est pas sur le terrain, il n’est pas en-dehors non plus, il est nulle part. Je pense que ce qu'il a vécu l'année dernière ou depuis 2 ans au PSG, ça l’a traumatisé. Et aujourd'hui, ce n’est plus le Mbappé qu’on a connu » a notamment lancé Denis Charvet au micro des Grandes Gueules du Sport sur les antennes de RMC.

Le plan du Real Madrid a échoué ?

Kylian Mbappé va donc devoir trouver les bonnes solutions pour retrouver son véritable niveau. Le Real Madrid misait sur Antonio Pintus, le préparateur physique merengue, pour le remettre en forme. Pour le moment, le travail réalisé lors de la pré-saison ne porte pas ses fruits. À suivre...