Mbappé : Une bonne nouvelle tombe au Real Madrid !

Le Real Madrid vit déjà des moments compliqués. Jude Bellingham s’est blessé au pied et son absence était estimée à environ 5 semaines. Mais ces derniers jours, l’optimisme a gagné Valdebebas puisque Jude Bellingham récupérerait plus vite que prévu. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, mais aussi pour Kylian Mbappé.

En ce début de saison, c’est l’hécatombe au Real Madrid ! Plusieurs joueurs sont blessés, comme Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eder Militao ou encore Jude Bellingham. La profondeur de banc inquiète en Espagne, même si une bonne nouvelle vient redonner le sourire aux supporters du Real Madrid.

En colère, le Real Madrid craque en privé ! https://t.co/CqvgQI0FKM pic.twitter.com/qznLWAPtNO — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

Bellingham se remet bien de sa blessure

D'après les informations de Relevo, Jude Bellingham se remettrait plus vite que prévu de sa blessure au pied. L'international anglais aurait même confessé en privée être heureux de ne pas à jouer à la trêve international, ce qui lui permet de se reposer. Et ses nombreuses séances en piscine et en soins portent ses fruits.

Un retour anticipé ?

Relevo indique même que Jude Bellingham, dont le retour était prévu pour fin septembre face à l'Atlético de Madrid, pourrait être raccourci. L'ambition du Real Madrid est désormais de faire jouer sa star une semaine plus tôt, face à l'Espanyol avant de le faire souffler dans la semaine lors de la rencontre face à Alavès. Mbappé et le Real Madrid peuvent souffler.