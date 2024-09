En colère, le Real Madrid craque en privé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas transcendant lors de ce début de saison, le Real Madrid fait déjà couler beaucoup d'encre. Le club espagnol n'a pas accueilli avec beaucoup d'entrain cette trêve internationale puisque de nombreux joueurs sont partis rejoindre leur sélection, avec la crainte d'en voir revenir certains blessés. C'est le cas d'Eder Militao, de quoi faire enrager les Merengue.

Ces derniers jours, le Real Madrid a fait savoir qu'il n'appréciait pas beaucoup cette trêve internationale puisque le risque de voir la fatigue s'accumuler pour beaucoup de joueurs de l'effectif est grand. C'était le cas pour Kylian Mbappé puisque le club espérait qu'il ne joue pas. Le club espagnol, qui compte déjà plusieurs blessés, a très mal accueilli la blessure d'Eder Militao avec le Brésil.

Le Real Madrid agacé par la blessure de Militao

D'après les informations révélées par Marca, la blessure d'Eder Militao lors d'un entraînement avec la Seleçao a provoqué une colère monumentale chez les dirigeants du Real Madrid. Le club regrette de voir un élément important de la défense parti en pleine forme repasser par la case infirmerie. Forfait, le Brésilien va faire son retour en ne connaissant pas encore la date de son retour.

Le Real plombé par les blessures ?

En ce début de saison, le Real Madrid doit déjà composer avec les blessures de Jude Bellingham notamment et plus récemment, Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy ou encore Dani Ceballos ont tous dû observer une période de repos. Le club espagnol regrettait cette trêve internationale qui arrive très tôt dans la saison et cette mauvaise nouvelle concernant Eder Militao ne va pas arranger les choses.