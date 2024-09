De retour à Paris, Mbappé se fait fracasser en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce vendredi soir à l'occasion du choc contre l'Italie, Kylian Mbappé sera de retour au Parc des Princes où son accueil sera tout particulièrement scruté. Interrogé à ce sujet, l'ancien attaquant du PSG a toutefois affiché son détachement par rapport à cette situation. Une sortie qui n'a pas du tout plu à Daniel Riolo qui fracasse le numéro 9 du Real Madrid.

Quelques mois après son départ houleux du PSG pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé est déjà de retour à Paris. Et pour cause, l'équipe de France affrontera l'Italie ce vendredi soir au Parc des Princes. Le nouveau numéro 9 merengue va donc à nouveau fouler la pelouse de l'enceinte parisienne, mais pour le première sans être un joueur du PSG. Par conséquent, l'accueil que lui réservera le public de la capitale sera très attendu, bien que visiblement, cela ne semble pas perturber Kylian Mbappé. « Maintenant, quel accueil demain, je n’attends pas grand chose. Ça m’est égal. Le plus important c’est de gagner, c’est vraiment de bien commencer cette rentrée et de pouvoir repartir sur une note positive », confiait-il de façon désinvolte en conférence de presse. Une attitude qui exaspère Daniel Riolo qui n'hésite pas à qualifier la sortie de Kylian Mbappé comme étant « déplorable ».

Mbappé au Real Madrid, il annonce du lourd ! https://t.co/N7qEZkApJv pic.twitter.com/5d0AsvOOvR — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

«Tu es clairement face à quelqu’un qui a une attitude déplorable»

« Tu es clairement face à quelqu’un qui a une attitude déplorable. Soit il ment, soit il est bête. Il ne peut pas dire qu’il se moque de ce que pense les gens puisque c’est un joueur qui bénéfice des services des agences de communication les plus pointues de Paris. Si tu as des gens qui gèrent tout autour de ta vie, ça veut dire que tu fais attention à ton image et à ce que tu donnes. Tu ne peux pas dire que ‘l’opinion des gens est le cadet de tes soucis’ ou alors ça veut dire que tu n’as pas compris ce qui se passe autour de toi, ce que je ne crois pas », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l'After Foot.

«Le capitaine de l’équipe de France de foot ne peut pas venir devant les médias parler de cette façon»

« Là, tu te moques du monde et le pire, c’est que tu crois que les gens ne vont pas s’en rendre compte. L’arrogance et la prétention, ce n’est pas toujours négatif. Tu peux afficher cette attitude même si culturellement, ce n’est pas quelque chose qui se voit beaucoup en France, tu peux néanmoins apparaitre comme quelqu’un d’un peu sympa et différent malgré ça, surtout si ça s’accompagne de belles performances. Quand tu es en équipe de France, qui appartient à tout le monde, diffusée gratuitement sur TF1, tu n’as pas le droit de nouer un lien avec le peuple? Quand tu es en équipe de France de foot - et ça devrait être le métier du président de la FFF et de l’entraineur -, il faut savoir ce qu’est le foot, ce que ça représente dans la société française avec une moyenne de dix millions de téléspectateurs par match. Le capitaine de l’équipe de France de foot ne peut pas venir devant les médias parler de cette façon », ajoute Daniel Riolo.